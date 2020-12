Covid, Roberto Burioni vaccina Beppe Grillo. Ma la foto è soltanto un montaggio

28 dicembre 2020 a

Il professor Roberto Burioni, immunologo e accademico, che vaccina contro il Covid 19 il padre del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo. E spunta persino la foto. Ovviamente si tratta soltanto di un fotomontaggio, non potrebbe che essere altrimenti. A pubblicarlo su twitter è stato Paolo Quagliara e subito Burioni ha ritwittato. "Anni fa - scrive Quagliara - quando il dottor Roberto Burioni entrò nei social per smontare la campagna dei novax feci un montaggio che mai pensai di essere stato così profetico".

E continua nei commenti: "In quei giorni persone che conoscevo mi consigliavano di mettermi in riga per evitare casini con le forze dell'ordine, che mi dovevo adeguare perché avrebbero comandato loro. Le stesse persone mi guardavano con diffidenza perché non avevo i loro scatti di ira quando leggevano le fake news. Ora che sono arrivati i vaccini li vedo ancora diffidenti e impauriti, io invece, quando sarà il mio momento, dedicherò un dito medio verso di loro!".

