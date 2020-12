Matteo Salvini va a donare il sangue e attacca: "Aiutate qualcuno in più e fate mezza polemica in meno" | Video

28 dicembre 2020 a

"Aiutare qualcuno in più e fare mezza polemica in meno. Un impegno spero per tutti". Matteo Salvini dai suoi profili social attacca gli avversari politici e quanti nelle ultime ore lo hanno criticato per i suoi impegni. E lo fa con un video sotto la neve, mentre si sta recando a donare il sangue.

"Vado all'Avis a fare la mia donazione periodica - dice il leader della Lega che indossa una mascherina di partito - sperando che almeno su questo nessuno abbia da polemizzare". E ancora: "Spero che questo 2021 spazzi via come questa nevicata i disastri del 2020. Buona vita, buona fortuna e buona speranza".

