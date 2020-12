Covid, De Luca si vaccina. Duro Salvini: "E' come il Marchese del Grillo, toglie a chi ha bisogno"

27 dicembre 2020 a

E' bufera su Vincenzo De Luca, governatore della Campania, che ha scelto di essere vaccinato il primo giorno. Si scatenano le polemiche degli avversari politici, e non solo, che lo accusano di un gesto puramente esibizionistico che tra l'altro taglie di fatto la dose ad un operatore sanitario che in un momento come quello attuale ne ha sicuramente maggiore bisogno. Mentre De Luca si vanta di essersi vaccinato, esplode la polemica.

Frontale l'attacco di Matteo Salvini: "Per esibizionismo il governatore De Luca ha tolto il vaccino a qualcuno che ne aveva più bisogno di lui. Medici, infermieri, personale sanitario, forze dell’ordine e persone fragili, meritano rispetto e serietà, non politici stile Marchese del Grillo”. Duro anche il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris: "Inqualificabile e indegno abuso di potere del presidente De Luca che approfitta del suo ruolo istituzionale per vaccinarsi quando il vaccino, nelle prime settimane, deve essere destinato esclusivamente, considerate le pochissime quantità disponibili, a medici, infermieri, operatori sanitari ed anziani. Si dovrebbe vergognare e chiedere scusa".

