La “battaglia” finta sulla manovra e il commesso che aspetta “loro” per farsi il vaccino

I più ridicoli sono quelli che si fanno selfie negli aeroporti, alla stazione e chissà dove annunciando l’arrivo a Roma. La “battaglia” sulla manovra. E supplicano like per precipitarsi in Parlamento a non fare nulla.

Mai come quest’anno l’umiliazione ha invaso le aule della Camera e del Senato. Altro che pacchetto. Un vero e proprio pacco la manovra economica del governo Conte con le mance più svariate.

La tortura di Renzi a Conte mica è finita



E mai come in questi casi l’illuminazione te la offrono i commessi più anziani, quelli che ne hanno viste di tutti i colori: “Ma quale battaglia, qua sono gli onorevoli a chiedere a noi quando chiude il Palazzo per tornare alle feste di casa”.

Spettacolo desolante, non c’è traccia di voci dissonanti se non per forma, fiducia di qua e fiducia di là e la manovra il governo se la porta a casa senza neppure il brivido dell’esercizio provvisorio.

Semmai la partita si apre dopo il voto del Senato assieme al tappo che salta dalla bottiglia di champagne. Non che si debba per forza credere alle parole di Matteo Renzi, ma è lui a raccontare che la verifica non è affatto finita e ha bisogno di torturare il premier ancora per qualche giorno.

Litigano per pezzi di potere ma senza neppure una riflessione sulla mortificazione di un Parlamento che per l’ennesima volta è esautorato da uno dei suoi compiti principali: verificare con voti, emendamenti, discussione se la destinazione di ogni singolo euro è giustificata. Niente, bavaglio al posto della mascherina e tutti a cuccia. Anche le famose “barricate” puntualmente promesse da una opposizione molto parolaia non si sono viste.

Il prossimo spettacolo è previsto per mercoledì, quando il presidente del Consiglio incontrerà i giornalisti a Villa Madama per la tradizione conferenza stampa di fine anno. L’appuntamento è per le 11 e stavolta non sarà Rocco Casalino a fare da vigile urbano per le domande. E chissà che non ne venga fuori qualcuna “vera” a partire dalla distribuzione reale dei vaccini. Perché l’opinione pubblica è ancora incerta e non ha molti motivi di fiducia. Dice il commesso di prima: “Io aspetto che se lo fanno loro”. Un mito.

