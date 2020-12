Alessandra Mussolini abbandona per sempre la politica: Preferisco ballare

23 dicembre 2020 a

a

a

Dalla politica alla danza, complice "Ballando con le stelle". Alessandra Mussolini ha annunciato l'addio alla politica in un'intervista rilasciata a Il Tempo (clicca qui) dopo la sua esperienza nel programma.

"La politica è stata un ciclo che si è chiuso. Per me è stata ovviamente importante. È chiaro che quando una persona fa tanti anni di politica poi l'esperienza resta dentro. Però i cicli si aprono e si chiudono", ha detto l'ex parlamentare che poi ha raccontato l'esperienza da aspirante ballerina: "Ballando con le stelle stata una esperienza fantastica, non avevo mai ballato prima e non è che avessi fatto corsi di danza. È stata una esperienza anche estrema, a suo modo, perché dovevi imparare una coreografia da professionista. Mi ha fatto conoscere tanti aspetti della mia personalità che ancora non conoscevo o magari erano rimasti nascosti. Ma soprattutto mi ha fatto conoscere tanti muscoli che pensavo di non avere".

Infine Alessandra Mussolini ha parlato del suo modo "passionale" di affrontare le sfide: "Sono sempre stata molto istintiva, se vogliamo passionale, e quando faccio le cose dò tutta me stessa, non le faccio mai a metà le cose. Le faccio totalmente. Sono stata sempre un po' secchioncella, a scuola come nella vita. Però non una secchiona noiosa ma pazzerella. E la pazzia mi ha sempre salva to

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.