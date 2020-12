Stasera in tv 22 dicembre, su La7 lo speciale di Enrico Mentana: Cosa è davvero Natale. Anticipazioni

22 dicembre 2020 a

Stasera in tv, 22 dicembre, su La7 speciale di Enrico Mentana dal titolo Cosa è davvero Natale. Il direttore del tg ha annunciato una intervista in esclusiva al cardinale Gianfranco Ravasi, inizio alle ore 21.15, subito dopo la fine di Otto e Mezzo. Con il "ministro della cultura" del Vaticano, Mentana parlerà del valore della festa, ma anche di tutti i problemi legati al Covid 19. Ed è facile immaginare che il discorso si sposterà anche su temi prioritari per gli italiani in una fase storica così complessa e drammatica come quella della pademia che sta provocando morti e crisi economica.

