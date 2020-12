Salvini, bomba sul governo: "Tantissimi parlamentari di Pd e M5S non ne possono più"

22 dicembre 2020 a

a

a

Molti parlamentari del Pd e del Movimento 5 Stelle non ne possono più di questa maggioranza. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in una intervista all'agenzia AdnKronos. Secondo il capo del Carroccio il governo non può "tirare a campare a lungo, e quindi stante le elezioni la via maestra, noi siamo pronti come centrodestra".

Salvini boccia Draghi: "No a ipotesi tecniche. Governo di centrodestra oppure il voto"

Creare un governo di centrodestra con i numeri attuali non è semplice, ma secondo Salvini ci si può arrivare, anche se non è un tema che lo appassiona: "Noi - spiega - abbiamo lavorato la notte, per la manovra economica, non per cercare qualcuno, anche perché sono convinto che con una poltrona ai servizi e qualche altra cosa restano in piedi".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.