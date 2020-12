Cacciari a Otto e mezzo: "Il Governo decida in fretta: patrimoniale o condono"

22 dicembre 2020 a

Il filosofo e opinionista Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia, lunedì 21 dicembre 2020 è stato ospite di Lilli Gruber nella trasmissione "Otto e mezzo" di La7. "Il governo dovrà decidere su come far fronte al debito. O patrimoniale o condono" ha detto.

Nello specifico Cacciari ha dichiarato: "Bisogna che il Governo prenda una decisione. Tra poco arriveremo a un debito sul Pil del 160%. O il Governo fa una manovra tipo patrimoniale che può essere articolata in più maniere senza dover per forza necessariamente razzolare soldi dai conti correnti. Oppure il condono. E' pacifico, non possiamo raccontare p***e, il rischio è una bancarotta generazionale. Altrimenti il debito finirà sulle spalle dei nostri figli e nipoti".

