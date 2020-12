Otto e mezzo, si parla di Conte e le varianti da gestire. Da Lilli Gruber ospiti Cacciari, Scanzi e il professor Galli

21 dicembre 2020 a

a

a

Torna il consueto appuntamento quotidiano con Otto e mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber in onda su La7 subito dopo il Tg condotto da Enrico Mentana. Il tema della puntata di lunedì 21 dicembre sarà Conte e le "varianti" da gestire. Ospiti di Lilli Gruber saranno il professore, filosofo ed ex sindaco di Venezia, Massimo Cacciari, Andrea Scanzi de Il Fatto quotidiano, la giornalista Rai Mariolina Sattanino e l'infettivologo del Sacco di Milano, Massimo Galli.

Proprio quest'ultimo si è detto perplesso nelle ultime ore sul blocco dei voli da e per la Gran Bretagna, in seguito alla variante del Covid proveniente da Oltremanica. "Come quando si chiude la stalla dopo che i buoi sono scappati", ha affermato il professore. Appuntamento su La7 dalle 20,30.



