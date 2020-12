Covid, positivo l'elemosiniere del Papa: ricoverato al Gemelli

21 dicembre 2020 a

Ancora un ricovero eccellente a causa del Covid 19. Si tratta del cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere di Papa Francesco. Accusava alcuni sintomi e quindi era stato sottoposto al tampone faringeo. L'esame purtroppo è risultato positivo. Il cardinale, 57 anni, è stato subito ricoverato all'Ospedale Agostino Gemelli di Roma. Gli è stata diagnosticata una polmonite allo stato iniziale. In Vaticano sono immediatamente scattate le verifiche tra le persone che nei giorni scorsi erano entrate a contatto con Krajewski che saranno sottoposte a tampone. Il cardinale durante la pandemia, ha organizzato numerose iniziative per cercare di sostenere i più deboli, considerato il suo incarico di elemosiniere.

