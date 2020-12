Covid, Burioni: "Vaccino per tutti e presto, è la via di uscita dall'incubo"

21 dicembre 2020 a

"Vacciniamoci tutti, vacciniamoci presto". L'appello è del virologo Roberto Burioni che sul suo profilo twitter di fatto saluta con soddisfazione l'ok che l'Agenzia europea per i medicinali ha dato alla Pfizer Biontech. Il professore rilancia un disegno pubblicato da Elena Visconti che annuncia che si farà vaccinare proprio da Burioni. E nell'immagine figurano loro due.

Il virologo accompagna il suo retweet con due righe che di certo non lasciano la possibilità di essere fraintese: "Vacciniamoci tutti, vacciniamoci presto. E’ la via di uscita da questo incubo. Io mi vaccinerò appena possibile". Le prime dosi saranno spedite in Italia il 24 dicembre. Il loro arrivo allo Spallanzani è previsto per il giorno di Santo Stefano e il 27 dovrebbero iniziare le somministrazioni.

