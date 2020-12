Variante Covid, appello di Ricciardi: "Servono due mesi di lockdown rigoroso. I casi aumenteranno"

21 dicembre 2020 a

a

a

Occorre immediatamente un lockdown di almeno due mesi. Lo sostiene Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute, intervenendo a Un giorno da pecora. Ricciardi giudica non sufficienti i provvedimenti in vista delle feste di Natale, in particolare dopo la diffusione della variante Covid, ritenuta più contagiosa: "Servono misure di controllo della mobilità più continue e più lunghe. Io avrei adottato regole più restrittive, come hanno fatto altri Paesi. L'Austria ha ordinato un lockdown totale sino al 16 gennaio, poi sarà possibile uscire dalla propria abitazione soltanto dopo un tampone. Limitare gli spostamenti e ricominciare a tracciare è l'unica possibilità che abbiamo". Ricciardi ha ricordato quanto accaduto durante la prima ondata: "Soltanto grazie a un lockdown rigoroso, la catena dei contagi si è interrotta". E ancora: "Se ragioniamo per analogia, abbiamo impiegato due mesi per far scendere un numero di casi inferiori rispetto a quelli attuali. Abbiamo bisogno di un periodo almeno analogo. Sarà una battaglia lunga. Avevo consigliato a ottobre lockdown mirati che hanno fatto in Australia e Nuova Zelanda dove ora festeggiano il Natale con baci e abbracci". Lo scienziato prevede un amento dopo gli assembramenti causa shopping dei giorni scorsi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.