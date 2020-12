Mezz'ora in più, anticipazioni e ospiti di domenica 20 dicembre: Piero Angela e i ministri Speranza e Azzolina

20 dicembre 2020 a

Torna l'appuntamento con l'attualità politica domenica 20 dicembre su Rai3. Tra i temi affrontati da Lucia Annunziata e Antonio Di Bella a Mezz'ora in più e Mezz'ora in più Il mondo che verrà, ci sono il primo Natale al tempo del Covid in Italia e nel mondo, il rapporto tra divulgazione scientifica e opinione pubblica, i numeri dei contagi nelle scuole e la discussione sulla loro riapertura, al momento fissata per il 7 gennaio. Appuntamento dalle 14,30 su Rai3.

Tra gli ospiti il Ministro della Salute Roberto Speranza, Piero Angela, la Ministra della Pubblica Istruzione Lucia Azzolina e l’epidemiologa Sara Gandini.

