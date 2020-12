Stasera in tv 20 dicembre, su La7 torna Non è l'Arena: anticipazioni e ospiti di Massimo Giletti | Video

20 dicembre 2020 a

Stasera in tv, 20 dicembre, su La7 dalle ore 20.30 Non è l'Arena, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti. La puntata di questa sera si annuncia particolarmente intensa. E inizia con una attesa esclusiva. Giletti, infatti, intervista il direttore aggiunto dell'Oms, Ranieri Guerra. Una intervista per fare chiarezza sulla vicenda del mancato aggiornamento del Piano pandemico e sul dossier della sezione Oms di Venezia. E' previsto l'intervento di Pierpaolo Sileri, viceministro alla Salute. Riflettori puntati anche sul caso vaccino anti Covid. L'Italia è pronta? Quale è l'organizzazione per quella che si annuncia come la campagna di vaccinazione più imponente della storia del Paese? E intanto spunta un altro giallo, quello sulle siringhe che verranno utilizzate. A questa parte del dibattito partecipano ancora Pierpaolo Sileri e Alessandro Cecchi Paone, Tommaso Cerno, Maria Rita Gismondo e Alessandra Moretti.

Non è l'Arena si occupa ancora del caso Alberto Genovese, l'imprenditore di Milano arrestato per violenza sessuale su una ragazza di appena 18 anni dopo la festa nella sua Terrazza Sentimento. E' annunciata la testimonianza in studio della fidanzata di Daniele Leali, il dj e imprenditore amico di Genovese, anche lui indagato, ma per sostanze stupefacenti. Alla discussione partecipano Nunzia De Girolamo, Luca Telese, Stefania Andreoli e Giulia Sorrentino.

Non è l'Arena dedica ampio spazio all'Ilva di Taranto, divenuta ArcelorMittal. In questi giorni lo Stato è tornato a gestire le acciaierie. Il programma di Massimo Giletti fa un viaggio nel dolore della comunità del rione Tamburi e di una famiglia che ha perso un bimbo di appena cinque anni per un tumore osseo. Collegamenti in diretta e immagini particolarmente toccanti. Gli ospiti per questa parte del programma saranno Sandra Amurri, Tommaso Cerno, Carla Luccarelli e Patrizio Mazza.

