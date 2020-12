Decreto Natale, data sbagliata in Gazzetta Ufficiale: restrizioni dal 2021. E twitter non perdona | Foto

19 dicembre 2020 a

Ci mancava anche l'errore in Gazzetta Ufficiale. Insomma, per il Governo il momento non sembra essere dei più brillanti, anche dopo l'annuncio da parte del premier Conte delle nuove restrizioni per le festività di Natale. La data inserita sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento letto venerdì 18 dicembre indica come entrata in vigore il 19 dicembre 2021.

Insomma, un errore evidente, poi corretto, sul quale tuttavia gli utenti di twitter non hanno sorvolato.

C'è chi ha puntato sull'ironia: "Comunque tutti a sciabolare, se ne riparla nel 2021", ha scritto qualcuno. "E per un anno liberi tutti", ha commentato il sindaco di Bergamo Giorgio Gori.

Altri invece non hanno perdonato la svista: "Siamo in mano a gente che non sa nemmeno in che anno siamo".

Insomma, le restrizioni di Natale fanno parlare anche i social, sotto un altro profilo.

