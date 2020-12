Decreto Natale, ristori per 645 milioni. Ma per le feste ristoranti e bar chiusi

Consento il servizio a domicilio e quello di asporto

"Questo decreto legge dispone ristori per 645 milioni" annuncia il premier, Giuseppe Conte, presentando il nuovo decreto di Natale con le misure restrittive per il periodo natalizio. Sono dunque sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonchè fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Per i ristori sono previsti 645 milioni per ristoranti e bar (100% di quanto erogato col decreto rilancio). A gennaio nuovo decreto ristori per tutte le altre attività che subiranno chiusure.

