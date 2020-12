Decreto Natale, quali sono gli spostamenti consentiti e chi possiamo ospitare in casa

Possibilità di muoversi solo tra i Comuni con meno di 5mila abitanti ed entro un raggio di 30 chilometri

"Il Parlamento è stato chiaro, sono permessi gli spostamenti tra i Comuni con popolazione di meno di 5mila abitanti e nel raggio di 30 chilometri, ma non verso i capoluoghi di provincia per evitare l’affollamento" ha spiegato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi riferendosi agli spostamenti.

Sulla possibilità di ospitare persone in casa durante le festività: "Si esce di casa solo per ragioni di lavoro, necessità e salute. Possiamo però ricevere fino a 2 persone non conviventi dalle 5 alle 22. È una misura pensata per consentire un minimo di socialità. Esclusi dal conteggio bambini sotto i 14 anni e persone disabili o non autosufficienti".

