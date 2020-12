Decreto Natale: Italia in zona rossa e arancione, calendario e regole. Conte: "Misure necessarie"

18 dicembre 2020 a

"La situazione rimane difficile in tutta Europa. Il virus continua a circolare, si lascia piegare ma non sconfiggere. Dobbiamo intervenire, è una decisione sofferta, le misure sono necessarie per poterci cautelare meglio. Abbiamo da poco adottato un decreto legge che offre un punto di equilibrio tra la stretta e le deroghe necessarie in considerazione dell’importanza sociale che le festività hanno" ha annunciato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa. L'Italia sarà una unica zona rossa nei giorni festivi e prefestivi inseriti nel periodo che va dal 24 dicembre al 6 gennaio. Nello specifico i giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1, 2, 3, 5, 6 gennaio. Si potrà muoversi solo per motivi di lavoro, salute e necessità: vietato lo spostamento tra Regioni.

L'Italia sarà zona arancione nei giorni feriali: 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio. In questi giorni sono possibili gli spostamenti dentro il proprio comune con deroghe verso Comuni nel raggio di 30 chilometri ed entro i 5mila abitanti (nessuna deroga nei capoluoghi di provincia). Nei giorni festivi potranno essere ricevute in casa massimo due persone non conviventi (eventualmente accompagnati da minori sotto i 14 anni e disabili).

