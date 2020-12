Pranzo e cena di Natale: a casa solo due non conviventi bambini esclusi. Il piano di Conte

18 dicembre 2020 a

Pranzo e cena di Natale, no al ristorante e ormai è chiaro a tutti, ma a casa come? Trapela che sarà consentito a due non conviventi che saranno solo parenti stretti, per permettere di fare visita a genitori o nonni, fermandosi, ad esempio, per la cena della vigilia o per il pranzo di

Natale. Nei giorni ’rossi', con autocertificazione, ci si potrà spostare per far visita a un famigliare, portando con se figli ’under 14’ che saranno comunque esclusi dal ’conteggio'.

Vale a dire che si potrà andare dai nonni anche se in quattro, l’importante è che i due minori abbiamo meno di 14 anni di età. È questa, a quanto apprende l’Adnkronos, la decisione che starebbe prevalendo nella riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione di maggioranza.

