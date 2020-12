Governo, Conte riceve Italia Viva e dà disponibilità. I renziani: "Passare dalle parole ai fatti"

17 dicembre 2020 a

Una riunione breve. In cui, raccontano fonti di Italia viva, a parlare è stato più il premier Giuseppe Conte che la folta delegazione renziana. Per Iv è stato Matteo Renzi a prendere la parola riassumendo - «molto», dice un partecipante all’incontro all’Adnkronos - i contenuti delle lettera diffusa sui social. Osservazioni a cui il premier avrebbe risposto dicendosi disponibile al confronto. «Dobbiamo assolutamente trovare una soluzione», avrebbe detto Conte. L’incontro insomma lascia aperta la porta alla possibilità di andare avanti. Le ministre domani saranno al Cdm. Ma per Iv quello di stasera è solo un passaggio perché «dalle parole bisogna passare ai fatti. Inutile discutere ore, Conte decida. Le cose sono chiare. Sono chiare le nostre richieste. Ora spetta a Conte. Vediamo se alle parole seguiranno atti concreti». A partire dal Mes.

