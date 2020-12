Otto e mezzo, Calenda: "Valutare governo tecnico guidato da Mario Draghi. Renzi? Per capire cosa voglia serve mago Otelma"

17 dicembre 2020 a

Carlo Calenda (Azione), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 ha dipinto uno scenario futuro sul governo.

"Non si può aprire una crisi al buio ma si può valutare se c’è la possibilità di esistere di un governo tecnico guidato da Mario Draghi e da altre persone di grande esperienza amministrativa. Può darsi che non ci sia questa possibilità, ma se ci teniamo questo governo, ci teniamo i problemi", ha affermato Calenda.

"Cosa voglia Renzi io non lo so, ci vuole il mago Otelma per capirlo", ha affermato ancora Calenda nel programma La7 sollecitato dalle domande di Lilly Gruber.

