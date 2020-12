Misure Natale e Capodanno, decisione nel Cdm convocato per domani 18 dicembre alle ore 18

17 dicembre 2020 a

Il Consiglio dei ministri è convocato domani, venerdì 18 dicembre 2020 alle ore 18, a Palazzo Chigi. Oltre alle scadenze e leggi regionali, fonti di governo non escludono che sul tavolo possa esserci anche la discussione sulle misure per le festività natalizie.

"Dobbiamo essere responsabili oggi, perché sappiamo che il Paese sta entrando in un ciclo di festività in cui inevitabilmente staremo l’uno accanto all’altro e purtroppo le mascherine, quando si sta in casa con parenti e spesso amici, si abbassano e aumentano i rischi", ha detto oggi il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, intervistato da SkyTg24 prima dell’inizio della Conferenza Stato-Regioni convocata in streaming dal palazzo della Stamperia, sede del dicastero. "L’Italia, facendo questo sforzo ora, eviterà il più possibile i danni di una terza ondata che - ricorda Boccia - è certa in tutta Europa e probabilmente in tutto il mondo. Dobbiamo essere adesso rigorosi, perché i sacrifici che facciamo ora ce li ritroveremo compensati a gennaio e febbraio".

