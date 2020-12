Covid, il ministro Boccia: "Restrizioni dal 24 dicembre all'Epifania, sistema a fasce continuerà"

17 dicembre 2020 a

Il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, ospite di Sky TG24 nel corso di Timeline, è stato molto chiaro sulle volontà del governo in vista delle feste di Natale per arginare la seconda ondata Covid.

"Dobbiamo evitare assembramenti e che la curva torni a salire. Ora siamo in una situazione di sicurezza sanitaria, siamo arrivati ad una scelta comune, vogliamo tutti più restrizioni quando il Paese si ferma per le festività. Il sistema delle fasce continuerà", ha affermato il ministro Boccia. ."Crediamo che non abbia senso tenere il Paese aperto, dobbiamo decidere le restrizioni dal 24-25 dicembre all’Epifania. Io credo sia più opportuno restringere il più possibile", ha ancora argomentato Boccia in maniera piuttosto diretta.

