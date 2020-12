Stasera in tv, 17 dicembre, Piazzapulita su La7: speciale "La ricaduta". Ospiti e anticipazioni

17 dicembre 2020 a

Stasera in tv, giovedì 17 dicembre 2020, su La7 torna "Piazzapulita" l'approfondimento di attualità condotto da Corrado Formigli (ore 21,15) con lo speciale dal titolo "La ricaduta". La puntata ripercorrerà - come in un film - la prima e la seconda ondata di Coronavirus provando a comprendere i motivi che hanno reso l’Italia uno dei Paesi più colpiti al mondo dalla pandemia.

Speciale #Piazzapulita - LA RICADUTA

Un viaggio inchiesta per tracciare l'anatomia della seconda ondata di covid19 in Italia.

Come è stato possibile toccare nuovi record di malati e decessi?

Di chi è la responsabilità di ritardi ed omissioni?



Domani. 21.15, La7. pic.twitter.com/qVaFMB5OTQ — Piazzapulita La7 (@PiazzapulitaLA7) December 16, 2020

Tra i temi: le vacanze spensierate, le teorie sul virus “clinicamente morto” e le prese di posizione dei negazionisti, il tasso di mortalità altissimo e il Natale “blindato” alle porte, i vaccini. Parteciperanno, tra gli ospiti, i giornalisti Selvaggia Lucarelli e Filippo Santelli.

