Giuseppe Conte ospite in tv stasera 16 dicembre 2020 su Nove in Accordi&Disaccordi. Le anticipazioni

16 dicembre 2020 a

a

a

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte chiude il ciclo di speciali in prime time di Accordi&Disaccordi. Il premier sarà ospite di Andrea Scanzi e Luca Sommi stasera mercoledì 16 dicembre 2020 su Nove alle ore 21.25, per fare il punto sulla pandemia con un focus sulle restrizioni adottate per i giorni festivi alla luce dei contagi e dei decessi che continuano a destare allarme; inoltre si affronteranno temi più strettamente politici, come la verifica di governo chiesta dai partiti di maggioranza, dopo la polemica sulla task force voluta dal premier per la gestione del Recovery plan. Non mancheranno le incursioni satiriche di Martina Dell’Ombra (l’attrice Federica Cacciola) con il suo quiz Chi vuol essere Dpcm?. Partecipa, come sempre, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.