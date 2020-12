Covid, Ilaria Capua a diMartedì: "Chi usa sempre la mascherina difficilmente finisce in ospedale"

16 dicembre 2020 a

"Delle persone che si sono sempre messe le mascherine, quante ne sono finite ricoverate in ospedale? Occorre guardare chi si comporta bene e promuovere quei comportamenti virtuosi" per cercare di battere il Covid. Ne è convinta la virologa Ilaria Capua che ribadisce con fermezza il concetto durante diMartedì, il programma di approfondimento di La7, condotto da Giovanni Floris: "I numeri parlano chiaro, purtroppo questa ascia della seconda ondata è arrivata. Mi appello a tutti: è un momento molto difficile, dobbiamo superare l'inverno". E ancora: "Il virus c'è, il suo obiettivo è infettare il più alto numero possibile di persone nel più breve tempo possibile". Clicca qui per guardare l'intervento di Ilaria Capua.

