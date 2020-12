Bruno Vespa durissimo a DiMartedì: "Userei gli idranti contro i ragazzi senza mascherina"

16 dicembre 2020 a

a

a

Bruno Vespa userebbe persino gli idranti per disperdere la folla quando ci sono assembramenti, considerando le regole anti Covid in vigore in questa fase storica del Paese, per cercare di limitare la diffusione del virus. Lo ha detto senza peli sulla lingua durante la trasmissione diMartedì, condotta da Giovanni Floris su La7, l'ultima del 2020. "Non ho capito perché non è possibile contare le persone e quindi rispettare le norme. Io sono un aperturista, ma sono rigorosissimo. Io disperderei gli assembramenti con gli idranti. Se vedessi dei ragazzi senza mascherine che stanno insieme, io spruzzerei, così passa loro la voglia". Clicca qui per vedere l'intervento di Bruno Vespa.

