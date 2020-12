Silvio Berlusconi, "gravi problemi cardiologici". I giudici fanno slittare il processo

15 dicembre 2020 a

"Seri problemi cardiologici" per Silvio Berlusconi. Emerge dai documenti clinici che sono stati presentati dai difensori del leader di Forza Italia, davanti alla seconda sezione del Tribunale di Roma dove l'ex premier è imputato. L'avvocato difensore Franco Coppi aveva chiesto il legittimo impedimento. E' stato concesso dai giudici che hanno sottolineato che dalle "cartelle cliniche presentate emergono seri problemi cardiologici". Il processo dunque è stato fatto slittare. Il 30 novembre, in un altro filone del Ruby Ter, il legale Federico Cecconi aveva spiegato l'assenza di Berlusconi proprio a causa dei problemi di salute. Ricoverato a settembre per Covid, poi guarito e dimesso, aveva accusato una forma di peggioramento. Per questo i medici gli hanno consigliato il riposo assoluto domiciliare, senza lo svolgimento di alcuna attività.

