Covid, Fornero: "Vaccino obbligatorio, occorre essere drastici. Gli scienziati ne capiscono più di politici ed economisti"

Il vaccino anti Covid? Deve essere obbligatorio. Lo sostiene Elsa Fornero, economista e accademica, già ministro del lavoro e delle politiche sociali durante il governo Monti. Intervenendo a Tagadà, su La7, non ha lasciato alcun dubbio sull'argomento. "Io per natura sono abituata a fidarmi degli scienziati, che non sono necessariamente migliori di altre persone, sull'efficacia di un vaccino, sicuramente sono più preparati degli economisti e dei politici". Quindi secondo Fornero se gli scienziati sostengono che occorre far somministrare il vaccino anche se il periodo di sperimentazione è stato più breve del normale, per la gravità della pandemia, lei si farebbe vaccinare, ma "sarei molto più drastica. Se veramente il vaccino è necessario e ritenuto tale dalla comunità scientifica rispetto ad una pandemia che non accenna a diminuire, rendiamolo obbligatorio". Clicca qui per vedere il video dell'intervento di Elsa Fornero.

