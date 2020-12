Non è l'Arena, Nunzia De Girolamo shock: "Ho pensato al suicidio". Confessione dopo l'assoluzione: "Sette anni di fango. Ho resistito per mia figlia"

14 dicembre 2020 a

Dopo sette anni Nunzia De Girolamo, già parlamentare ed ex ministro all'Agricoltura, moglie dell'attuale ministro Francesco Boccia, è stata assolta dalle accuse di associazione a delinquere, concussione e utilità per ottenere voti elettorali perché "il fatto non sussiste". Era accusata di aver pilotato appalti e consulenze esterne alla Asl, accuse che i giudici hanno stabilito essere prive di ogni fondamento. De Girolamo nella trasmissione Non è l'Arena ha raccontato al conduttore Massimo Giletti come ha vissuto questi anni drammatici e ha svelato un aspetto incredibile: ha pensato persino al suicidio, non l'ha fatto per la figlia. Clicca qui per ascoltare la confessione di Nunzia De Giroalmo durante Non è l'Arena.

