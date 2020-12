Di Maio, stoccata a Renzi a Live Non è la D'Urso: "I problemi di governo non si risolvono con le interviste" | Video

13 dicembre 2020 a

Luigi Di Maio ha parlato delle turbolenze interne alla maggioranza di governo negli ultimi giorni. Lo ha fatto a Live Non è la D'Urso, il programma di Barbara D'Urso in onda su Canale5. Nella puntata di domenica 13 dicembre il Ministro degli Esteri ha escluso una crisi per il premier Conte: "In questo momento nessun cittadino vuole vedere la politica litigare - ha spiegato - quando c'è un problema ci si confronta in un tavolo e non si va via finché non c'è la soluzione".

Poi quella che sembra una stoccata a Matteo Renzi, che ha minacciato di far cadere Conte in una intervista al quotidiano spagnolo El Pais: "La maggioranza o il governo non si mettono in discussione con le parole, sui giornali o attraverso i media", ha commentato.

Curioso che subito dopo le parole di Di Maio la pagina twitter di Live Non è la D'Urso ha ricordato il black out della scorsa settimana negli studi di Cologno Monzese facendo vedere la scena celebre del Titanic che naufraga al buio. Chissà se quella social era una semplice coincidenza.

