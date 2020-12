Covid, cambiano colore altre cinque regioni. Quattro diventano gialle e una arancione. Ora è ufficiale

11 dicembre 2020 a

a

a

Cambiano colore altre cinque regioni. In base alle indicazioni della Cabina di regia sul Covid 19, il ministro della salute Roberto Speranza riduce le restrizioni in ulteriori cinque territori nazionali. Da area arancione si trasformano in gialla le regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte. Ma cambia colore anche la regione Abruzzo, che diventa arancione. Il provvedimento entrerà in vigore nella giornata di domenica 13 dicembre. Quindi l'Italia sarà senza regioni rosse, mentre restano ancora arancioni la Campania, la Toscana, la Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano. Tutte le altre regioni, invece, saranno zona gialla quindi potranno godere delle limitazioni meno restrittive.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.