Covid, Abruzzo torna zona rossa: sospesa dal Tar l'ordinanza regionale

11 dicembre 2020 a

a

a

Il Tar de L’Aquila, con un decreto a firma del presidente Umberto Realfonzo, ha sospeso l’ordinanza regionale dell’Abruzzo che sostanzialmente aveva fatto passare il territorio da rosso ad arancione, nonostante l’opposizione del Governo

"In sostanza non sarebbe spettato al Presidente della Regione Abruzzo accertare le condizioni per le quali tale Regione poteva essere classificata in zona arancione e tanto meno stabilire la cessazione anticipata dell’efficacia della citata ordinanza ministeriale del 5 dicembre 2020", spiega il presidente del Tar.

La notizia è arrivata nella tarda serata di oggi venerdì 11 dicembre 2020.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.