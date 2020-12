Regeni, Fico: "Stop alle relazioni diplomatiche con l'Egitto, l'Italia è indignata"

11 dicembre 2020 a

Il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, ha chiesto al governo italiano di chiudere le relazioni diplomatiche con l’Egitto. Intervenendo oggi in diretta sull’emittente televisiva qatariota «al Jazeera», in relazione alla vicenda che riguarda l’uccisione di Giulio Regeni,

Fico ha affermato: "Come Camera dei Deputati noi manterremo ferma la nostra azione rispetto al chiudere le relazioni diplomatiche con l’Egitto. Siamo stati senza dubbio sconcertati da quello che hanno scritto i procuratori della Repubblica di Roma perché sono delle accuse alla National Security egiziana gravissime, con parole agghiaccianti con la descrizione delle torture subite da Giulio Regeni".

Il Presidente della Camera ha aggiunto: "Oggi noi sappiamo che è stato seguito e intercettato per 40 giorni dalla National Security egiziana, che è stato sequestrato e che è stato mantenuto prima in una caserma e poi in una stanza, la numero 13 del ministero dell’Interno egiziano, e questa situazione è di una gravità assoluta e tutto il popolo italiano è profondamente indignato".

