Covid, il virologo Crisanti a Un giorno da pecora: "Un errore cancellare il divieto di spostamento tra comuni"

11 dicembre 2020 a

a

a

Cancellare il divieto di spostamento da un comune all'altro? E' un errore. Lo sostiene il virologo Andrea Crisanti che sull'argomento è intervenuto durante la trasmissione radio Un giorno da pecora. Il virologo ha ribadito per l'ennesima volta la sua posizione: "La possibile cancellazione del divieto di spostamento tra comuni? Io sono contrario - ha detto il medico - serve coerenza". E ancora: "Il governo, al limite, ci doveva pensare prima". E secondo Crisanti resta fondamentale "non mischiare i nuclei familiari". Cosa ancora più difficile cancellando il divieto di spostamento da comune a comune. Clicca qui per sentire l'intervento di Andrea Crisanti a Un giorno da pecora.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.