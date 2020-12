Coronavirus, De Luca non vede le feste: "Natale e Capodanno quest'anno non esistono"

11 dicembre 2020 a

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è tornato sul tema delle misure anti Covid. "Se non abbiamo un mese di gennaio sotto controllo noi a catena avremo un prolungamento del problema contagio per mesi e mesi. Questo è il motivo per il quale dobbiamo avere la forza di essere rigorosi al massimo in questi giorni di feste.

Covid, De Luca show: "Zone sono una grande buffonata, valanga di chiacchiere. Questa non è zona rossa"

Dobbiamo avere la forza di resistere oggi a tutte le spinte demagogiche, dobbiamo avere il coraggio di dire ai nostri concittadini che quest’anno Natale, Capodanno, non esistono",. ha affermato il presidente della Regione Campania. "Devono essere giorni di raccoglimento familiare, religioso, ma non possono essere i giorni delle feste normali, altrimenti andiamo al disastro. Abbiamo visto alcune immagini di Torino e di Milano - dice De Luca - appena usciti dalla zona rossa, una valanga di persone nelle strade del commercio e della movida. Possiamo deciderci di impiccarci con le nostre mani".

