Covid, Salvini al premier Conte: "Siamo pronti al dialogo". Ma sulle scuole annuncia battaglia

Matteo Salvini è pronto al dialogo con il governo. E' quanto sostiene lo stesso leader della Lega in una intervista pubblicata dal Corriere della Sera. Salvini spiega di aver proposto al premier Giuseppe Conte di "incontrarci nei prossimi giorni. Per dirgli che noi ci siamo. Siamo pronti al dialogo". La Lega vorrebbe un confronto a 360 gradi: chiusure festive e riapertura delle scuole e anche sull'utilizzo delle risorse del Recovery fund. Secondo Salvini sulla scuola mancano ancora segnali: "Il Governo prevede di riaprire tutto il 7 gennaio, ma l’apertura di settembre ha avuto parte in causa non piccola nei nuovi contagi. La soluzione è meno alunni nelle classi, coinvolgendo le scuole private, stabilizzazione degli insegnanti precari e riorganizzazione dei trasporti pubblici".

