Ristori Covid, Beatrice Lorenzin attaccata da Assisi a Dritto e Rovescio. Lei si difende: "In Umbria aiuti a 8.362 aziende" | Video

Durante Dritto e Rovescio, trasmissione di Rete 4 condotta da Paolo Del Debbio, la parlamentare Beatrice Lorenzin (Pd), viene attaccata duramente nel collegamento da Assisi. Le viene urlato che le imprese locali non hanno ricevuto i ristori e che senza il ritorno di turisti e pellegrini la città rischia di fallire. Lorenzin spiega che in Italia sono stati erogati due miliardi e 360 milioni in venti giorni e in Umbria sono state aiutate 8.362 imprese "più o meno".

Per quanto riguarda le attività nelle zone turistiche "il ristory quater - dice - prevede tutta una serie di misure, tra cui 450 milioni per il turismo e le sospensioni fiscali per quanto riguarda il commercio".

