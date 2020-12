Cashback, polemiche su App Io. Gasparri: "Governo di incapaci, naufraga l'ennesima applicazione"

09 dicembre 2020 a

a

a

Il cashback day dell'App IO - ieri martedì 8 dicembre 2020 - è andato male: l'applicazione nel primo giorno della fase extra approntata per le festività natalizie è andata in tilt. Troppe richieste di connessione, problemi tecnici, sezioni in default. Immancabili, nonostante gli oltre 7 milioni di download, le polemiche: sui social e a livello politico.

Dopo la precoce scomparsa della app #immuni , fallimento troppo presto dimenticato, naufraga anche la app #IO per il cashback. In giornata dedicherò l'app #incapaci a un governo indecoroso, affinché ognuno giudichi questi #sprovveduti — Maurizio Gasparri (@gasparripdl) December 9, 2020

"Dopo la precoce scomparsa della app Immuni, fallimento troppo presto dimenticato, naufraga anche la app IO per il cashback. In giornata dedicherò l’app Incapaci a un governo indecoroso, affinché ognuno giudichi questi sprovveduti" ha scritto in un tweet Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.