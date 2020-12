08 dicembre 2020 a

Emergenza Covid: tampone negativo per il premier Giuseppe Conte. Così come gli altri componenti del governo, il primo ministro si è sottoposto al test, dopo che nella giornata di lunedì 7 dicembre era risultata positiva al virus la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese. Lamorgese aveva ricevuto la notizia della sua positività durante i lavori del consiglio dei ministri che erano stati interrotti e ripresi brevemente appena lei si era assentata. Quarantena volontaria, invece, per il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e per quello della Giustizia, Alfonso Bonafede, che durante la riunione erano più vicini a Lamorgese e che comunque risulta asintomatica.

