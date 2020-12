Mes, governo nel caos: Italia Viva in trincea. Maria Elena Boschi: "Temo la rottura. No ai pieni poteri al premier Conte". Niente firma sulla risoluzione

Marianna Castelli 08 dicembre 2020 a

Governo nel caos. O quasi. Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, non ha firmato la risoluzione di maggioranza sul Mes che è stata depositata. E' stato il Foglio a dare la notizia. Il capogruppo renziano in Senato, Davide Faraone, ha ritenuto troppo stringato e non all'altezza il testo che è stato presentato dai presidenti di Pd e Leu e ha deciso di non firmare. Passaggio politico molto pesante visto che il voto è imminente. Ma non è tutto. Va registrata anche la durissima presa di posizione di Maria Elena Boschi, capogruppo renziana alla Camera dei deputati. Al Corriere della Sera ha dichiarato: "Il governo rischia la rottura? Io spero di no, ma temo di sì. No ai pieni poteri a Giuseppe Conte. Siamo stati sostituiti da una task force, ma vogliamo difendere le istituzioni di questo Paese".

