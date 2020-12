Covid, la ministra Lamorgese positiva. Di Maio e Bonafede in isolamento. Tampone per tutto il governo

07 dicembre 2020 a

a

a

La positività al Covid della ministra Luciana Lamorgese, costringe all'autoisolamento altri due ministri, quello degli Esteri, Luigi Di Maio, e quello della Giustizia, Alfonso Bonafede. Lamorgese oggi 7 dicembre si era sottoposta al test in tarda mattinata e poi era andata a palazzo Chigi per partecipare al consiglio dei ministri. Quando ha ricevuto l'esito dell'esame ha lasciato immediatamente il palazzo del governo per porsi in isolamento. Il Cdm è stato interrotto, poi ripreso e concluso dopo pochi minuti. Bonafede durante i lavori era seduto proprio accanto a Lamorgese e quindi rientrando nella casistica dei contatti stretti, è in autoisolamento fiduciario. Stesso provvedimento assunto anche da parte di Luigi Di Maio che continuerà a lavorare in videoconferenza seguendo i principali dossier internazionali. Tutti i componenti del Consiglio dei ministri saranno sottoposti al tampone.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.