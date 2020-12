Mara Carfagna ricoverata in ospedale per polmonite. Fonti di Forza Italia: "Non si tratta di Covid"

07 dicembre 2020 a

Mara Carfagna in ospedale. La deputata di Forza Italia, vicepresidente della Camera, è stata ricoverata per una polmonite. Lo ha ufficializzato lei stessa su Twitter. Ha ringraziato quanti in questi giorni le hanno scritto messaggi di conforto. Era stata infatti ricoverata nella giornata di mercoledì, anche se non è stato comunicato in quale ospedale e la notizia è trapelata solo ora.

Repubblica riporta "fonti del partito di Berlusconi" secondo cui non si tratterebbe di una polmonite causata da Covid. Nel mese di ottobre Mara Carfagna è diventata mamma per la prima volta dando alla luce Vittoria. Lei promette: "Tornerò presto, con lo stesso impegno e la stessa passione di prima".

