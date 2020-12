Covid, decreto spostamenti Natale: ecco il documento che spiega tutti i divieti. Scarica il Pdf

03 dicembre 2020 a

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto sugli spostamenti firmato nella notte di ieri, mercoledì 2 dicembre. E' una nuova rigida presa di posizione del governo per limitare al massimo i contatti e cercare di rallentare la diffusione del Covid 19. Dal 21 dicembre e fino al 6 gennaio saranno vietati gli spostamenti da regione a regione. Il 25 e 26 dicembre e il primo gennaio, invece, non ci si potrà spostare nemmeno da comune a comune.

Ovviamente sempre ad eccezione delle situazioni di necessità, di lavoro oppure di salute. E' consentito il rientro nella propria residenza o nel proprio domicilio, mentre sono vietati i trasferimenti verso le seconde case. Clicca qui oppure il pdf sopra per scaricare il decreto.



