Dpcm Covid, impianti da sci riaperti dal 7 gennaio ma solo con l'ok del Cts

Il nuovo Dpcm, atteso per le prossime ore di oggi 3 dicembre, dovrebbe prevedere la riapertura degli impianti sciistici a partire dal sette gennaio, ma soltanto se il Cts darà l'ok alle linee guida proposte da Regioni e Province autonome. Nel documento si ribadisce che gli impianti sono chiusi e nel caso, come accade a Cervinia, possono essere utilizzati soltanto da parte degli atleti professionisti e non professionisti di interesse nazionale "per permettere la preparazione" per lo svolgimento di competizioni sportive di alto livello. Ma "dal 7 gennaio 2021 - si legge nella bozza - gli impianti sono aperti, agli sciatori amatoriali" solo con l'adozione delle linee guida di Regioni e Province autonome validate dal Cts.

