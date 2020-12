Dpcm Covid, a Capodanno coprifuoco esteso. Il governo avanti con la linea dura

03 dicembre 2020 a

A Capodanno un coprifuoco ancora più rigido. E' quello su cui sta lavorando il governo. Nella bozza del decreto che sarà ufficializzato nelle prossime ore, il divieto di uscire dalla propria abitazione sarà esteso fino alle ore 7 del mattino. Non più, quindi, dalle 22 alle 5 come è adesso, ma dalle ore 22 alle 7, solo per l'1 gennaio. Questo anche per cercare di scoraggiare chi vuole organizzare una festa a prescindere dai rischi e per ridurre al massimo la possibilità di assembramenti. Nella bozza, in relazione al Capodanno è scritto che "dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo, nonché dalle ore 22 del 31 dicembre 2020 alle ore 7 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute".

