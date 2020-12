Covid, Dpcm scuola: dal 7 gennaio in classe solo la metà degli studenti delle superiori

03 dicembre 2020 a

a

a

Ritorneranno tutti in classe gli studenti delle superiori dal sette gennaio? No, almeno secondo la bozza del nuovo Dpcm, decreto che entrerà in vigore da domani 4 dicembre e che sarà ufficializzato nelle prossime ore. In aula ci sarà la metà degli studenti. Nella bozza si legge che "le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 50 per cento della popolazione studentesca sia garantita l'attività didattica in presenza".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.