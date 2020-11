Forza Italia, Renato Brunetta incorona Luigi Di Maio: "Un leader vero, mi ricorda uno dei miei studenti più preparati"

29 novembre 2020 a

Renato Brunetta adora Luigi Di Maio. Chi l'avrebbe detto? Sta di fatto che uno degli esponenti più autorevoli di Forza Italia ha rilasciato al quotidiano Il Foglio di Claudio Cerasa parole al miele per il ministro degli Esteri, figura di riferimento del Movimento 5 Stelle. Parole confermate anche al Corriere della Sera: insomma, il periodo del dialogo tra maggioranza e opposizione sembra andare a gonfie vele.

Secondo gli italiani è Luigi Di Maio il leader politico in maggiore difficoltà

Questi i passaggi principali delle frasi di Brunetta: "Cerasa mi ha inviato un articolo politico di Di Maio, in alcuni passaggi, quasi non credo ai miei occhi. Sorprendente, brillante, molto vicino ad alcune posizioni di Forza Italia. Mi creda - ha sottolineato l'esponente di Forza Italia - lungi da me volerla mettere sul piano accademico però sembrava uno dei miei studenti più preparati". Poi l'ex ministro ha aggiunto: "Di Maio è un leader, non si discute. Un leader vero. Di Maio sta trasformando un movimento caotico in un partito strutturato e responsabile. E queste imprese non le raggiungi se non sei un leader", ha concluso Brunetta. Parole decisamente sorprendenti.

