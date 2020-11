Il sondaggio: Lega in crescita e primo partito, Pd stabile, Movimento 5 Stelle ancora in calo e superato da Fratelli d'Italia

28 novembre 2020 a

Movimento 5 Stelle ancora in calo, Lega sempre primo partito e in crescita, Pd e Forza Italia stabili, Fratelli d'Italia terza forza politica (anche se perde qualcosa). E' la sintesi del sondaggio di Nando Paglioncelli per il Corriere della Sera. Il Carroccio di Matteo Salvini si attesta al 25.5, guadagnando un punto. E' seguito dal Pd di Nicola Zingaretti che si conferma al 20.6, quindi cinque punti dietro. Terzo partito è Fratelli d'Italia che seppur in leggero calo ottiene il 15.5 per cento. Dietro i grillini al 15. Forza Italia si posiziona all'8%. Poi le altre forze politiche: Sinistra Italiana Leu al 3.2%, Azione al 3, Italia Viva al 2.8, Europa Verde al 2 e + Europa all'1.9.

