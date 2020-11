Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista attacca Vito Crimi sul caso Puglia: "Forlani ti ha preso l'account, controlla"

27 novembre 2020 a

Continuano le polemiche nel Movimento 5Stelle. L'ultima discussione vede coinvolti Alessandro Di Battista e Vito Crimi, quest'ultimo attaccato dal collega via Facebook. Il capo politico del M5S venerdì 27 novembre ha scritto un lungo post su Facebook, motivando quanto accaduto in Puglia e precisando che il M5S in realtà non sarebbe entrato nella giunta Emiliano, ma non si sottrae al confronto politico.

"Vito - fa capolino Di Battista tra i tanti commenti postati in risposta a Crimi - Forlani deve averti preso l’account. Controlla". Insomma, una vera e propria stoccata in cui Di Battista paragona Crimi allo storico leader della Dc, a testimonianza di come - secondo Di Battista - lo spirito che guidava il Movimento agli inizi si sia del tutto perduto.

